Казанский — об Ираоле: новый сорт «красного» в Ливерпуле

Спортивный журналист и комментатор Денис Казанский отреагировал на назначение Андони Ираолы на пост главного тренера «Ливерпуля».

«Новый сорт «красного» в Ливерпуле. Баскский.

Ход ожидаемый. Спортивный директор Хьюз выбирал Ираолу в «Борнмут». Очевидно, на новой должности он не мог не видеть, как Ираола обретает мощь и все три года делает поступательное движение к прогрессу. Баск приготовил топ-клубам защитников — Хёйсена («Реал»), Забарного («ПСЖ»), Керкеза («Ливерпуль»). Ираола помог им стать лучше. Это важно «Ливерпулю». Как и факт компенсации таких потерь. «Борнмут» не утонул, а стал другим. Тренерство! Тоже в пользу важности его выбора. Семеньо созрел до «Ман Сити» «в вишнёвом саду», а Крупи — уже невероятный «саженец».

«Борнмут» Ираолы играл отчаянно быстро и совсем не скучно. Тоже важный критерий «за». Но выбор в топ-клуб «первого парня на деревне» всегда чрезвычайно рискованный. Поттер и Франк — грандиозные примеры. Не пошло. Ираола точно из этого «профсоюза». Может, мимо? Может. 18 ничьих в этом сезоне в «Борнмуте». Это впечатляет. Такого «Ливерпуль» не может себе позволить. Вот и страхуются контрактом на два года.

А изгнание из рая Слота… Когда твой клуб проводит самую дорогую закупку в истории, а команда становится только хуже, вопросы о качестве тренерства неизбежны. Причин провала может быть множество, объективных и субъективных. Но кому это интересно? Квалификация в ЛЧ была необходима по умолчанию. Но пропал не только результат из сравнения с прошлым сезоном. Исчезло качество игры. Об этом высказался Салах.

Его слова, как мне кажется, весят примерно тонну сомнений, и на весах решения «потерпеть или выгнать» они стали ключевыми. Его жаль. Но так устроен процесс в любом великом клубе. Есть игра, но нет итога — посмотрим. Нет ни того, ни другого — чемодан и вокзал.

И ещё один важнейший итог. После ухода Слота и Пепа в АПЛ остался только один лысый тренер — Энцо Мареска.

О чем это говорит?» — написал Казанский в своём телеграм-канале.