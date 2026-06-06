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Мбаппе назвал самого талантливого игрока «Монако» во время своего выступления за клуб

Мбаппе назвал самого талантливого игрока «Монако» во время своего выступления за клуб
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе назвал полузащитника Бернарду Силву самым талантливым игроком в составе «Монако» во время своего выступления во французском клубе.

«Я думаю, это был Бернарду Силва, потому что он обладал техническими качествами, видением игры, интеллектом, которые позволяли ему находиться на шаг впереди. Кроме того, он был молод, он ещё больше развился в «Манчестер Сити». Силва и так был выдающимся игроком и почти стал лучшим игроком Лиги 1», — сказал Мбаппе в видео на YouTube-канале Sorare.

Мбаппе и Бернарду Силва выступали вместе за «Монако» с 2015 по 2017 год. В составе французского клуба футболисты выигрывали Лигу 1.

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