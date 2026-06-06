Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо объяснил, почему глава «Реала» готов заплатить € 150 млн за Олисе

Романо объяснил, почему глава «Реала» готов заплатить € 150 млн за Олисе
Комментарии

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен потратить € 150 млн на покупку нападающего «Баварии» Майкла Олисе, несмотря на то что ранее он отрицал желание приобрести французского вингера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в видео на своём YouTube-канале.

По информации источника, Перес блефовал, когда говорил, что «Реалу» неинтересен Олисе. Глава «сливочных» не хочет называть никаких имён публично с целью не допустить ситуации, подобной той, что была с кандидатом в президенты «Королевского клуба» Энрике Рикельме. Он заявил СМИ, что подпишет Эрлинга Холанда, если станет президентом «Реала», после чего окружение форварда «Манчестер Сити» стало это опровергать.

Перес желает приобрести Олисе, поскольку, во-первых, считает, что нападающий подойдёт для игровой модели Жозе Моуринью. Во-вторых, полагает, что француз способен помочь развитию нападающих Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора. В-третьих, Перес был крайне впечатлён игрой Олисе во время очного матча команд в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Майкл Олисе Подробнее
Материалы по теме
«Реал» предложит € 150 млн за Майкла Олисе — AS

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android