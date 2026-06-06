Романо объяснил, почему глава «Реала» готов заплатить € 150 млн за Олисе

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен потратить € 150 млн на покупку нападающего «Баварии» Майкла Олисе, несмотря на то что ранее он отрицал желание приобрести французского вингера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в видео на своём YouTube-канале.

По информации источника, Перес блефовал, когда говорил, что «Реалу» неинтересен Олисе. Глава «сливочных» не хочет называть никаких имён публично с целью не допустить ситуации, подобной той, что была с кандидатом в президенты «Королевского клуба» Энрике Рикельме. Он заявил СМИ, что подпишет Эрлинга Холанда, если станет президентом «Реала», после чего окружение форварда «Манчестер Сити» стало это опровергать.

Перес желает приобрести Олисе, поскольку, во-первых, считает, что нападающий подойдёт для игровой модели Жозе Моуринью. Во-вторых, полагает, что француз способен помочь развитию нападающих Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора. В-третьих, Перес был крайне впечатлён игрой Олисе во время очного матча команд в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: