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Защитник сборной России Вахания высказался о победе над командой Буркина-Фасо

Защитник сборной России Вахания высказался о победе над командой Буркина-Фасо
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Защитник сборной России Илья Вахания дал комментарий после товарищеского матча с национальной командой Буркина-Фасо (3:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'     3:0 Вахания – 73'    
Удаления: нет / Уэдраого – 43'

– С победой, с голом. Что скажешь про игру?
– Спасибо большое. Счастлив, что получилось победить. Было очень много болельщиков, и было приятно играть для них.

– Что можешь сказать про соперника?
– Хорошая команда, физически сильная, было сложно с ними играть, особенно во втором тайме. Несмотря на то что они оказались в меньшинстве, дали отличный бой.

– С чем можешь связать то, что во втором тайме игра немного не шла у сборной России, хотя мы были в большинстве?
– Возможно, вышли расслабленными. Думали, что сейчас стоя обыграем, но не получилось.

– Что Валерий Георгиевич говорил после матча в раздевалке?
– Валерий Георгиевич был недоволен, особенно вторым таймом. Высказал достаточно эмоциональные претензии. Но, в принципе, всё по делу. Будем это исправлять, — приводит слова Вахании официальный сайт РФС.

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