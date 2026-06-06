Защитник сборной России Вахания высказался о победе над командой Буркина-Фасо

Защитник сборной России Илья Вахания дал комментарий после товарищеского матча с национальной командой Буркина-Фасо (3:0).

– С победой, с голом. Что скажешь про игру?

– Спасибо большое. Счастлив, что получилось победить. Было очень много болельщиков, и было приятно играть для них.

– Что можешь сказать про соперника?

– Хорошая команда, физически сильная, было сложно с ними играть, особенно во втором тайме. Несмотря на то что они оказались в меньшинстве, дали отличный бой.

– С чем можешь связать то, что во втором тайме игра немного не шла у сборной России, хотя мы были в большинстве?

– Возможно, вышли расслабленными. Думали, что сейчас стоя обыграем, но не получилось.

– Что Валерий Георгиевич говорил после матча в раздевалке?

– Валерий Георгиевич был недоволен, особенно вторым таймом. Высказал достаточно эмоциональные претензии. Но, в принципе, всё по делу. Будем это исправлять, — приводит слова Вахании официальный сайт РФС.