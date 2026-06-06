«Не убедили». Гришин — о дебюте Ибрагимова и Данилова за сборную в матче с Буркина-Фасо
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о дебюте полузащитника системы «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова и защитника ЦСКА Кирилла Данилова за сборную России в товарищеском матче с Буркина-Фасо. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14' 2:0 Миранчук – 20' 3:0 Вахания – 73'
Удаления: нет / Уэдраого – 43'
«Ибрагимов и Данилов не убедили. Ибрагимов, на самом деле, вообще сырой. А из‑под Данилова что в ЦСКА забивают, что здесь два раза его обыграли, и один раз он обрезал», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».
Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили Египту — 0:1.
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