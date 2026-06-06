Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сан-Паулу» успешно завершил переговоры о подписании Виктора Са из «Краснодара» — ESPN

«Сан-Паулу» успешно завершил переговоры о подписании Виктора Са из «Краснодара» — ESPN
Комментарии

«Сан-Паулу» достиг договорённости о переходе нападающего Виктора Са, чей контракт с «Краснодаром» заканчивается 30 июня. Трудовое соглашение 32-летнего вингера с бразильским клубом будет действовать до 2029 года. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, Са принял условия «Сан-Паулу». В начале следующей недели нападающий пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с командой из Сан-Паулу.

Са играет за чёрно-зелёных с февраля 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и восемью результативными передачами. В составе «быков» Са стал чемпионом России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

Виктор Са Подробнее
Материалы по теме
«Краснодар» видит замену для Виктора Са в нападающем «Флуминенсе» — ESPN

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android