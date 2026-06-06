«Сан-Паулу» успешно завершил переговоры о подписании Виктора Са из «Краснодара» — ESPN

«Сан-Паулу» достиг договорённости о переходе нападающего Виктора Са, чей контракт с «Краснодаром» заканчивается 30 июня. Трудовое соглашение 32-летнего вингера с бразильским клубом будет действовать до 2029 года. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, Са принял условия «Сан-Паулу». В начале следующей недели нападающий пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с командой из Сан-Паулу.

Са играет за чёрно-зелёных с февраля 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и восемью результативными передачами. В составе «быков» Са стал чемпионом России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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