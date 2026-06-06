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Фанаты «Лацио» объявили бойкот клубу в связи с недовольством руководством «орлов»

Фанаты «Лацио» объявили бойкот клубу в связи с недовольством руководством «орлов»
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Активные болельщики «Лацио» опубликовали сообщение, в котором раскритиковали нынешнее руководство клуба, возглавляемое президентом Клаудио Лотито, и пообещали не покупать абонементы на следующий сезон и не посещать ни одной домашней игры. Об этом сообщается на сайте журналиста Альфредо Педуллы.

Причинами для такого шага, по мнению фанатов «бьянкочелести», послужили неучастие команды в международных турнирах, недостаток инвестиций в укрепление команды, увольнение сотрудников и замещение их людьми, которые не подходят клубу. При этом будущего нового тренера «Лацио» Дженнаро Гаттузо активные болельщики восприняли с оптимизмом, подчеркнув, что их претензии не распространяются на футболистов и тренерский штаб.

По итогам прошлого сезона «Лацио» занял девятое место в турнирной таблице Серии А.

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