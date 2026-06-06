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Тухель назвал Гарри Кейна ключевым игроком сборной Англии

Тухель назвал Гарри Кейна ключевым игроком сборной Англии
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель назвал капитана команды Гарри Кейна её ключевым игроком, а также отметил, что британец находится в своей лучшей форме. Ранее тренерский штаб команды выражал обеспокоенность тем, что из-за жары результативность нападающего может снизиться.

«Он в отличной форме. Нам не о чем беспокоиться, даже если в июне будет жарко. Всю неделю он показывал мне, что готов. Он наш ключевой игрок.

Он в потрясающей форме и тренируется на высочайшем уровне. Сегодня у нас была тренировка по обороне, и он задавал тон – он привык к высокому прессингу «Баварии» и интенсивной игре на половине поля соперника. Гарри подаёт пример. Думаю, он в своей лучшей форме», – приводит слова Тухеля Daily Mail Sports.

Свой первый матч на чемпионате мира – 2026 сборная Англии проведёт 17 июня. В нём она встретится с командой Хорватии.

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