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«Азарт начнётся, когда вернутся игроки «Арсенала»». Тухель — о подготовке Англии к ЧМ-2026

«Азарт начнётся, когда вернутся игроки «Арсенала»». Тухель — о подготовке Англии к ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что настоящая подготовка к чемпионату мира – 2026 начнётся лишь с прибытием игроков «Арсенала».

Деклан Райс, Букайо Сака, Нони Мадуэке и Эберечи Эзе присоединятся к национальной команде в воскресенье. Они смогут сыграть в товарищеском матче сборной с командой Коста-Рики в среду, 10 июня.

«Азарт начнётся, когда вернутся игроки «Арсенала», когда соберётся вся команда. Самое интересное начнётся, когда стартует первая игра.

Сейчас это больше похоже на предсезонную подготовку, но игроки очень хотят быстро адаптироваться к нашей игровой стратегии и к тому, как мы хотим играть. Мы стараемся восстановить всё за несколько дней, мы не хотим терять время», – приводит слова Тухеля Daily Mail Sports.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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