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«Переведи». Губерниев не понял объяснений Карпина по второму тайму матча с Буркина-Фасо

«Переведи». Губерниев не понял объяснений Карпина по второму тайму матча с Буркина-Фасо
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил непонимание слов, сказанных главным тренером сборной России Валерием Карпиным после товарищеского матча с Буркина-Фасо (3:0). Специалист объяснил своё недовольство вторым таймом в исполнении национальной команды через ряд вопросов, заданных журналистам.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'     3:0 Вахания – 73'    
Удаления: нет / Уэдраого – 43'

«Я понял, что ничего не понял. Что же имел в виду Валерий Георгиевич? И, собственно говоря, вместо того чтобы объяснить, почему-то начинает спрашивать у корреспондента, который, собственно, не тренер сборной. Почему мы должны сами что-то понимать? Для этого и есть пресс-конференции. Ну, объясните нам, тренер, что происходило. Как в великом фильме: «Переведи», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

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