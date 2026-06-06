«Переведи». Губерниев не понял объяснений Карпина по второму тайму матча с Буркина-Фасо

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил непонимание слов, сказанных главным тренером сборной России Валерием Карпиным после товарищеского матча с Буркина-Фасо (3:0). Специалист объяснил своё недовольство вторым таймом в исполнении национальной команды через ряд вопросов, заданных журналистам.

«Я понял, что ничего не понял. Что же имел в виду Валерий Георгиевич? И, собственно говоря, вместо того чтобы объяснить, почему-то начинает спрашивать у корреспондента, который, собственно, не тренер сборной. Почему мы должны сами что-то понимать? Для этого и есть пресс-конференции. Ну, объясните нам, тренер, что происходило. Как в великом фильме: «Переведи», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».