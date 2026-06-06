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Томас Тухель разрешит игрокам сборной Англии менять клубы во время ЧМ-2026

Томас Тухель разрешит игрокам сборной Англии менять клубы во время ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что игрокам команды будет разрешено совершать трансферы во время чемпионата мира – 2026.

«Если у кого-то появится возможность совершить трансфер, мы не будем этому препятствовать, но это должно соответствовать нашему графику и нашим целям, которые заключаются в том, чтобы быть сосредоточенными и готовиться к встречам. На предпоследний и последний день перед матчем – запрет.

До сих пор ни один игрок ко мне не обращался. Мы готовы провести любое медицинское обследование, если это потребуется. Мы всегда рады помочь прояснить ситуацию с игроком», – приводит слова Тухеля Daily Mail.

На групповом этапе турнира сборной Англии предстоит сыграть с Хорватией (17 июня), Ганой (23 июня) и Панамой (28 июня).

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