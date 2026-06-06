Полузащитник сборной Германии Ленарт Карл пропустит чемпионат мира — 2026 — Sport Bild

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Ленарт Карл из-за повреждения пропустит чемпионат мира — 2026. Об этом сообщает Sport Bild.

Ранее футболист получил травму на тренировочном занятии, о чём сообщил главный тренер бундестим Юлиан Нагельсман. Теперь же стало известно, что у Карла диагностирован разрыв мышечного волокна. Хавбек не успеет восстановиться к мировому первенству, в заявке немецкой национальной команды его заменит Ассан Уэдраого из клуба «РБ Лейпциг».

На чемпионате мира — 2026 сборная Германии сыграет в группе Е с национальными командами Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора.