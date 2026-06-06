«Ещё больше запутал». Корнеев — о словах Карпина о втором тайме матча с Буркина-Фасо

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о словах главного тренера национальной команды Валерия Карпина после товарищеского матча с Буркина-Фасо (3:0). Специалист объяснил своё недовольство вторым таймом в исполнении национальной команды через ряд вопросов, заданных журналистам.

«Своим объяснением он ещё больше запутал. Моё мышление отказалось понимать, о чём речь. Чем проще вопрос, тем проще ответ. То есть если бы он просто разложил: «Почему?» Ну, здесь… не понимаю. Я бы не назвал катастрофическим второй тайм. Играли по моментам, соперник стал прижиматься к своим воротам. Но я не увидел какого-то сбоя в ментальности. Где там расслабление?» — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».