«Ещё больше запутал». Корнеев — о словах Карпина о втором тайме матча с Буркина-Фасо
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о словах главного тренера национальной команды Валерия Карпина после товарищеского матча с Буркина-Фасо (3:0). Специалист объяснил своё недовольство вторым таймом в исполнении национальной команды через ряд вопросов, заданных журналистам.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14' 2:0 Миранчук – 20' 3:0 Вахания – 73'
Удаления: нет / Уэдраого – 43'
«Своим объяснением он ещё больше запутал. Моё мышление отказалось понимать, о чём речь. Чем проще вопрос, тем проще ответ. То есть если бы он просто разложил: «Почему?» Ну, здесь… не понимаю. Я бы не назвал катастрофическим второй тайм. Играли по моментам, соперник стал прижиматься к своим воротам. Но я не увидел какого-то сбоя в ментальности. Где там расслабление?» — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».
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