Карпин ответил на вопрос об играх в Волгограде после разгромной победы над Буркина-Фасо

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, нравится ли ему игры сборной России в Волгограде, после матча с Буркина-Фасо. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

— Нравится ли вам играть в Волгограде?

— Нравится! Обстановка на стадионе великолепная. Спасибо болельщикам: во-первых, много пришли, во-вторых, много и зажигательно болели. Мы здесь уже не первый раз, здесь всегда создаются прекрасные условия для пребывания сборной. Ещё и результаты здесь неплохие. Лично я бы приехал ещё, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили Египту — 0:1.