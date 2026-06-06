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Карпин ответил на вопрос об играх в Волгограде после разгромной победы над Буркина-Фасо

Карпин ответил на вопрос об играх в Волгограде после разгромной победы над Буркина-Фасо
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, нравится ли ему игры сборной России в Волгограде, после матча с Буркина-Фасо. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'     3:0 Вахания – 73'    
Удаления: нет / Уэдраого – 43'

— Нравится ли вам играть в Волгограде?
— Нравится! Обстановка на стадионе великолепная. Спасибо болельщикам: во-первых, много пришли, во-вторых, много и зажигательно болели. Мы здесь уже не первый раз, здесь всегда создаются прекрасные условия для пребывания сборной. Ещё и результаты здесь неплохие. Лично я бы приехал ещё, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили Египту — 0:1.

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