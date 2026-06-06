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Баринов поздравлял Миранчуков, Карпин удивлялся решению судьи. Фото победы сборной России

Баринов поздравлял Миранчуков, Карпин удивлялся решению судьи. Фото победы сборной России
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5 июня на стадионе «Волгоград Арена» состоялся товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо. В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу команды Валерия Карпина.

Лучшие кадры матча Россия — Буркина-Фасо — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На 14-й минуте счёт открыл нападающий сборной России Лечи Садулаев. Через шесть минут Алексей Миранчук удвоил преимущество хозяев. На 43-й минуте полузащитник гостей Мохамед Уэдраого получил красную карточку. На 73-й минуте Илья Вахания довёл счёт до разгромного.

Во вторник, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго.

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