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Алексей Миранчук высказался о голе за сборную России, забитом с передачи брата Антона

Алексей Миранчук высказался о голе за сборную России, забитом с передачи брата Антона
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Полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук поделился мыслями о втором голе национальной команды в товарищеской встрече с Буркина-Фасо. Алексей забил с передачи брата Антона Миранчука. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу россиян.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'     3:0 Вахания – 73'    
Удаления: нет / Уэдраого – 43'

— Расскажите, как получился второй гол.
— Хорошее открывание Антона, если бы он мне здесь не отдал, я бы ему предъявил потом. Мне оставалось просто подставить ногу.

— От чего сегодня получили больше всего удовольствия?
— От настроя команды, потому что мы, может быть, и выше классом, но если ты расслабляешься и даёшь сопернику почувствовать уверенность, то игра складывается иначе, — сказал Миранчук в эфире «Матч ТВ».

Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили Египту — 0:1.

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