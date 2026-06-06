Алексей Миранчук высказался о голе за сборную России, забитом с передачи брата Антона

Полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук поделился мыслями о втором голе национальной команды в товарищеской встрече с Буркина-Фасо. Алексей забил с передачи брата Антона Миранчука. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу россиян.

— Расскажите, как получился второй гол.

— Хорошее открывание Антона, если бы он мне здесь не отдал, я бы ему предъявил потом. Мне оставалось просто подставить ногу.

— От чего сегодня получили больше всего удовольствия?

— От настроя команды, потому что мы, может быть, и выше классом, но если ты расслабляешься и даёшь сопернику почувствовать уверенность, то игра складывается иначе, — сказал Миранчук в эфире «Матч ТВ».

Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили Египту — 0:1.