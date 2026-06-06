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Алексей Миранчук назвал причину спада сборной России во втором тайме матча с Буркина-Фасо

Алексей Миранчук назвал причину спада сборной России во втором тайме матча с Буркина-Фасо
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Полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук высказался о проблемах национальной команды во втором тайме минувшего товарищеского матча с Буркина-Фасо. Матч завершился победой россиян со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'     3:0 Вахания – 73'    
Удаления: нет / Уэдраого – 43'

— Почему сдали после удаления защитника сборной Буркина‑Фасо?
— Счёт был 2:0, упала интенсивность, начали что‑то выдумывать, поэтому соперник получил больше пространства, — сказал Миранчук «Матч ТВ».

Напомним, на 43-й минуте встречи полузащитник Буркина-Фасо Мохамед Уэдраого был удалён с поля. Весь второй тайм россияне играли в большинстве и забили один мяч, автором которого стал вышедший на замену защитник Илья Вахания.

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