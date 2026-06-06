Алексей Миранчук назвал причину спада сборной России во втором тайме матча с Буркина-Фасо

Полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук высказался о проблемах национальной команды во втором тайме минувшего товарищеского матча с Буркина-Фасо. Матч завершился победой россиян со счётом 3:0.

— Почему сдали после удаления защитника сборной Буркина‑Фасо?

— Счёт был 2:0, упала интенсивность, начали что‑то выдумывать, поэтому соперник получил больше пространства, — сказал Миранчук «Матч ТВ».

Напомним, на 43-й минуте встречи полузащитник Буркина-Фасо Мохамед Уэдраого был удалён с поля. Весь второй тайм россияне играли в большинстве и забили один мяч, автором которого стал вышедший на замену защитник Илья Вахания.