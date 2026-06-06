Автор победного гола сборной России сообщил, что провёл матч с Буркина-Фасо с сотрясением

Полузащитник «Ахмата» и сборной России Лечи Садулаев поделился информацией о своём состоянии после товарищеского матча национальной команды с Буркина-Фасо. Встреча завершилась со счётом 3:0, Садулаев стал автором победного гола.

— Хотим спросить о вашем состоянии. Что у вас с глазом?

— Дома случайно об дверь ударился. Тяжелого ничего нет. Лёгкое сотрясение. Сейчас поправился, потренировался, — сказал Садулаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Садулаев провёл встречу с подбитым глазом.

Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.