Рикельме объявил, что сделает Клоппа главным тренером «Реала», если победит на выборах

Кандидат на пост президента мадридского «Реала» Энрике Рикельме сделал объявление о новом главном тренере «сливочных» в случае победы на президентских выборах. Выборы пройдут 7 июня.

«Главным тренером, которого мы хотим видеть в нашем проекте в «Реале», является Юрген Клопп. В понедельник, если мы выиграем выборы, наш директор Рауль свяжется с Клоппом», — приводит слова Рикельме журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

В выборах примут участие два кандидата — действующий президент Флорентино Перес и испанский бизнесмен Энрике Рикельме.

Последним местом работы немца в качестве тренера был «Ливерпуль», который он возглавлял с 2015 по 2024 год. Под руководством Клоппа мерсисайдцы выигрывали Лигу чемпионов и становились чемпионами Англии. Ранее специалист также возглавлял дортмундскую «Боруссию», с которой становился чемпионом Германии и брал другие национальные трофеи. Сейчас Клопп трудится в должности спортивного директора группы Red Bull.