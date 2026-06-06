«Раздражает!» Агент Клоппа прокомментировал новости о возможном назначении Юргена в «Реал»

Агент Марк Косикке, представляющий интересы футбольного тренера и менеджера Юргена Клоппа, высказался о новостях, связывающих немецкого специалиста с возможным назначением в мадридский «Реал».

«Это раздражает! Юрген Клопп доволен своей ролью в Red Bull и не имеет амбиций работать тренером в клубе. Глава, касающаяся «Реала», для него сейчас закрыта — особенно в нынешней ситуации и обстоятельствах. Единственная работа, которая особенно привлекательна для него в будущем, — это работа в сборной Германии», — приводит слова Косикке журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети X.

Ранее кандидат на пост президента мадридского «Реала» Энрике Рикельме сделал объявление, что сделает Клоппа новым главным тренером «сливочных» в случае победы на президентских выборах.

Последним клубом Клоппа в качестве тренера был «Ливерпуль», который он возглавлял с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года специалист приступил к исполнению обязанностей глобального руководителя в Red Bull.