Нагучев отреагировал на фразу Миранчука про три набранных очка после игры с Букина-Фасо

Известный российский комментатор Роман Нагучев отреагировал на фразу полузащитника сборной России Алексея Миранчука про три набранных очка после товарищеского матча с Буркина-Фасо (3:0). Миранчук после встречи, описывая свои впечатления, отметил главное достижение в игре — это набранные три очка.

«Алексей Миранчук и турнирная таблица отбора на ЧМ-2030 прямо сейчас:

1. Россия — 3

2. Буркина-Фасо — 0», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Буркина-Фасо занимает 62-е место в этом списке.

Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили Египту — 0:1.