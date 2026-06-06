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18-летний Ленарт Карл сделал заявление на фоне травмы, из-за которой он пропустит ЧМ-2026

18-летний Ленарт Карл сделал заявление на фоне травмы, из-за которой он пропустит ЧМ-2026
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Ленарт Карл объявил, что из-за повреждения пропустит чемпионат мира — 2026.

«Я даже не знаю, с чего начать, но мне невыносимо больно пропускать самый важный турнир. Я сделал всё возможное, чтобы быть в форме к чемпионату мира. К сожалению, травмы часто случаются в самый неподходящий момент. Желаю своей команде всяческих успехов и, конечно же, буду поддерживать её каждую минуту! Я вернусь ещё сильнее — обещаю. Спасибо за слова поддержки, Удачи, сборная Германии!» — написал Карл на своей странице в соцсетях.

Ранее сообщалось, что юный футболист получил травму на тренировочном занятии, о чём сообщил главный тренер бундестим Юлиан Нагельсман. Позже стало известно, что у Карла диагностирован разрыв мышечного волокна. Хавбек не успеет восстановиться к мировому первенству, в заявке немецкой национальной команды его заменит Ассан Уэдраого из клуба «РБ Лейпциг».

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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