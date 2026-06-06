Вахания прокомментировал свой гол за сборную России в матче с Буркина-Фасо

Защитник сборной России Илья Вахания дал комментарий о своём забитом голе после товарищеского матча с национальной командой Буркина-Фасо. Встреча завершилась победой россиян со счётом 3:0. Вахания отметился забитым мячом, который стал третьим в матче.

— Ты профильный защитник, но уже забил два гола за сборную. Как можешь объяснить эту сверхрезультативность?

— Если посмотреть на эти два гола, они абсолютно одинаковые. Просто добежал на дальнюю штангу и попал в пустые ворота.

— Но это же всё равно нужно прочувствовать момент, чтобы так сыграть.

— Наверное, да. Тем более партнёры два раза выкатывали на пустые — спасибо им большое за это.

— Можешь разобрать этот гол? Контратака, Баринов красиво пропустил.

— Да, отвлёк на себя внимание защитников, про меня, видимо, забыли на дальней штанге, и получилось, что я оказался там один. Слава богу, попал по воротам (смеётся).

— Были шансы не попасть?

— Было бы не очень приятно, — приводит слова Вахании официальный сайт РФС.

Данный мяч стал вторым в карьере 25-летнего Вахании за сборную. Ранее он забивал в ворота Замбии в марте 2025 года. Всего на его счету 11 матчей в составе национальной команды.