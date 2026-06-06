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Клопп разрешил Рикельме использовать своё имя перед президентскими выборами в «Реале»

Клопп разрешил Рикельме использовать своё имя перед президентскими выборами в «Реале»
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Известный немецкий тренер Юрген Клопп рассказал, что не готов участвовать в предвыборной кампании кандидата в президенты мадридского «Реала» Энрике Рикельме, но разрешает использовать своё имя. Об этом сообщает издание COPE.

В публикации издания говорится, что Клопп «не собирается участвовать в предвыборном цирке», но при этом немецкий специалист дал разрешение Рикельме на публикацию заявления с его именем.

Напомним, выборы на пост президента мадридского клуба состоятся уже в это воскресенье, седьмого июня. Действующим президентом является 79-летний Флорентино Перес, который также будет участвовать в выборах.

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