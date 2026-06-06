Сафонов останется основным голкипером «ПСЖ» в следующем сезоне — Le Parisien

Российский голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов останется главным вратарём команды в следующем сезоне.

«Вратарская линия «ПСЖ» претерпевает перестановки. Матвей Сафонов доказал свою состоятельность и останется основным голкипером команды на следующий сезон, однако судьба его дублёров пока не определена. Люка Шевалье, пришедший из «Лилля» на роль второго номера, выбыл из строя из-за травмы и не попал в заявку сборной Франции на чемпионат мира, что ставит под вопрос его дальнейшие перспективы в клубе. Аналогичная неопределённость касается и Ренато Марина.

Молодой итало-бразильский вратарь, перешедший из «Ромы» на правах свободного агента, произвёл хорошее впечатление на тренерский штаб и руководство, регулярно привлекаясь к тренировкам и даже сыграв в трёх матчах. Тем не менее, для получения стабильной игровой практики в новом сезоне он может быть отправлен в аренду, и одним из вариантов для продолжения карьеры называют португальскую «Брагу», — говорится в статье французского издания Le Parisien.

Напомним, Сафонов перешёл в состав французской команды в июле 2024 года.