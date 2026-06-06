Ирландия забила автогол в матче с Канадой и не смогла победить в товарищеском матче

В ночь с пятого на шестое июня на стадионе «Сапуто»в канадском Монреале завершился товарищеский матч между сборной Канады и национальной командой Ирландии. Встреча закончился ничьей — 1:1.

На 23-й минуте счёт открыл ирландский защитник Джейк О'Брайен, забив автогол. На 60-й минуте счёт сравнял ирландский нападающий Трой Пэрротт.

Матч открытия ЧМ-2026 пройдёт уже 11 июня между сборной Мексики и командой ЮАР.

Напомним, чемпионат мира — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией.