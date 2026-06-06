Мбаппе рассказал что будет, если он впишет своё имя в историю «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сказал, что имеет огромное желание вписать своё имя в историю «Реала».

«Я испытываю гордость и радость от того, что могу играть за этот клуб и эту команду. У меня есть огромное желание вписать свое имя в историю «Реала», потому что если тебе это удается в величайшем клубе мира, ты занимаешь особое место в истории футбола вообще», — сказал Мбаппе в видео на YouTube-канале Sorare.

Французский нападающий перешёл в «Реал» летом 2024 года. За этот период Мбаппе принял участие в 103 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 86 голами и 12 результативными передачами. Действующий трудовой контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2029 года.