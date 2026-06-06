Гурцкая заявил, что Валерия Карпина нужно убирать из сборной России

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине. По словам Гурцкая, Карпин заслужил отставку из национальной команды.

— Ты считаешь, что Карпина надо убирать?

— Конечно, да.

— Из сборной?

— Да.

— Чем Карпин заслужил отставку?

— Он устал. Посмотри его интервью. У него нет спортивной мотивации никакой.

— А у кого она сейчас будет?

— Ну, у кого будет, тот и должен прийти в сборную. Кто сможет взять одних и тех же игроков, кто сможет их настроить на игру, понимаешь? Которые будут выходить и не с отпускной манерой играть в футбол. Или такого тренера надо искать, или с игроками как-то работать, — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале Fonbet.