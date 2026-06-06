Сборная Саудовской Аравии разгромила Пуэрто‑Рико в матче, который прерывали на два часа
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В ночь на 6 июня состоялся товарищеский матч между сборными Саудовской Аравии и Пуэрто-Рико. Встреча состоялась в Остине (США) и завершилась со счётом 3:0 в пользу саудитов, в составе которых отличились Султан Мандаш, Салем Аль‑Досари и Абдулла Аль‑Хамдан.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 июня 2026, суббота. 02:00 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
0 : 3
Саудовская Аравия
0:1 Мандаш – 45+1' 0:2 Аль-Хамдан – 50' 0:3 Аль-Давсари – 88'
В первом тайме игра была прервана на два часа из-за плохих погодных условий, в связи с надвигающейся грозой. Командам дали 15 минут на дополнительную разминку перед возвращением к игре.
Отметим, что сборная Саудовской Аравии сыграет на чемпионате мира — 2026. В группе Н саудиты встретятся с командами Испании, Кабо‑Верде и Уругвая. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля.
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