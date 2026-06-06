Сборная Саудовской Аравии разгромила Пуэрто‑Рико в матче, который прерывали на два часа

В ночь на 6 июня состоялся товарищеский матч между сборными Саудовской Аравии и Пуэрто-Рико. Встреча состоялась в Остине (США) и завершилась со счётом 3:0 в пользу саудитов, в составе которых отличились Султан Мандаш, Салем Аль‑Досари и Абдулла Аль‑Хамдан.

В первом тайме игра была прервана на два часа из-за плохих погодных условий, в связи с надвигающейся грозой. Командам дали 15 минут на дополнительную разминку перед возвращением к игре.

Отметим, что сборная Саудовской Аравии сыграет на чемпионате мира — 2026. В группе Н саудиты встретятся с командами Испании, Кабо‑Верде и Уругвая. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля.