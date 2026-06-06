«Играет пешком, но его не остановить». Вальдано — о Месси на ЧМ

Бывший нападающий и тренер «Реала» Хорхе Вальдано высказался об участии форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в предстоящем чемпионате мира.

«Все пытаются остановить его с помощью науки, но пока безуспешно. Он играет, ходя пешком, и всё же его не остановить. Он всё больше замедляется, но никто не понимает его трюков, он непостижим. Он гений, оставивший неизгладимый след за последние 20 лет футбола. Я не знаю, повторится ли что-нибудь подобное.

Одно только его присутствие имеет огромный вес, его партнёры по команде испытывают к нему своего рода обожание, выходящее за рамки простого восхищения. Это принесло отличные результаты в Катаре: защищать партнёра по команде – это не то же самое, что защищать друга, и не то же самое, что помогать этому другу стать чемпионом мира, так как это почти коллективное обязательство.

Они рады, что сами стали чемпионами мира и что помогли Месси тоже стать чемпионом. Это остаётся в силе и снова даст им конкурентное преимущество», – приводит слова Вальдано AS.