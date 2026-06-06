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Рафаэл Леау рассказал, в каких лигах раскрылся бы лучше всего

Рафаэл Леау рассказал, в каких лигах раскрылся бы лучше всего
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Португальский полузащитник «Милана» Рафаэл Леау рассказал, в каких лигах может лучше всего раскрыть свой потенциал.

«Мне нужен новый вызов. Я уже выиграл два трофея в Италии и провёл там достаточно времени. Эта лига развивается, но для моего стиля игры АПЛ или Ла Лига позволили бы мне лучше раскрыть свой талант и проявить себя.

Если появится возможность перейти в АПЛ, я буду очень счастлив. Думаю, там я смог бы проверить свой талант на фоне футболистов самого высокого уровня. Выступления в таком чемпионате действительно помогают раскрывать игроков», — приводит слова Леау Milan Reports.

В конце мая 26-летний вингер объявил об уходе после семи лет в клубе.

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