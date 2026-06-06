Скалони раскрыл, сыграет ли Лионель Месси на чемпионате мира — 2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси. Форвард получил мышечное повреждение в конце мая, но был включён в заявку аргентинской национальной команды на чемпионат мира — 2026.

«У Лео всё хорошо. Он тренировался вместе с командой, и это важно. Он не полностью изолирован и идёт на поправку. Возможно, он примет участие в товарищеских матчах и выйдет на поле. В любом случае ему уже намного лучше, и это нас успокаивает. Если кто‑то ещё из команды получит травму и не сможет сыграть, мы абсолютно уверены, что сможем подобрать замену», — приводит слова Скалони ESPN.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.