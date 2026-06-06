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Рафаэл Леау заявил, что в прошлом сезоне играл с травмой и не на своей позиции

Рафаэл Леау заявил, что в прошлом сезоне играл с травмой и не на своей позиции
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Португальский полузащитник «Милана» Рафаэл Леау сообщил, что в минувшем сезоне играл с травмой и на неродной позиции.

«Это был трудный сезон. Мы не смогли выйти в Лигу чемпионов. Я играл с пубалгией (травмой паха – прим. «Чемпионата») 4-5 месяцев и при этом на неродной позиции.

Тактическая система мне не помогала. Я чувствовал, что способен делать разницу на поле, но стиль игры команды не создавал для этого условий. В конечном итоге это очень выматывает», — приводит слова Леау Milan Reports.

В конце мая 26-летний игрок объявил об уходе после семи лет в клубе. Ранее сообщалось, что Леау заинтересовался «Галатасарай».

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