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«Лучший игрок в истории и мой кумир». Шерки — о Роналду

«Лучший игрок в истории и мой кумир». Шерки — о Роналду
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Полузащитник «Манчестер Сити» Райан Шерки назвал форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.

«Роналду – лучший игрок в истории. Мой кумир, он вдохновляет меня больше всего», – сказал Шерки в интервью Telefoot.

Ранее 41-летний форвард был включён в итоговую заявку сборной Португалии на чемпионат мира — 2026 — это его шестое мировое первенство подряд.

Роналду является рекордсменом по количеству голов в составе национальных команд в мире — в его активе 143 забитых мяча в 226 матчах. Соперниками Португалии в группе K на ЧМ-2026 станут сборные ДР Конго, Узбекистана и Колумбии.

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