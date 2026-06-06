«Лучший игрок в истории и мой кумир». Шерки — о Роналду

Полузащитник «Манчестер Сити» Райан Шерки назвал форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.

«Роналду – лучший игрок в истории. Мой кумир, он вдохновляет меня больше всего», – сказал Шерки в интервью Telefoot.

Ранее 41-летний форвард был включён в итоговую заявку сборной Португалии на чемпионат мира — 2026 — это его шестое мировое первенство подряд.

Роналду является рекордсменом по количеству голов в составе национальных команд в мире — в его активе 143 забитых мяча в 226 матчах. Соперниками Португалии в группе K на ЧМ-2026 станут сборные ДР Конго, Узбекистана и Колумбии.