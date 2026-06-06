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Боатенг заявил, что солгал, назвав Месси лучшим игроком. Роналду отреагировал

Боатенг заявил, что солгал, назвав Месси лучшим игроком. Роналду отреагировал
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Бывший полузащитник «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг признался, что всегда любил мадридский «Реал» и восхищался Криштиану Роналду. Однако, чтобы подписать контракт с каталонским клубом, он вынужден был солгать, что лучший футболист — это Месси.

«Я должен был солгать на пресс-конференции. Когда я был в «Лас-Пальмасе», меня спрашивали, кого я считаю лучшим игроком, и я ответил Роналду, а любимая команда – «Реал».

При подписании контракта с «Барселоной» меня попросили сказать, что «Барса» – моя любимая команда, что Лионель Месси – лучший футболист мира. Иначе ты просто не сможешь играть там, это невозможно. Это уже случалось с другими игроками.

И первый же вопрос на пресс-конференции: кто лучший футболист мира? Я сказал, Лионель Месси. Я солгал», — написал Боатенг в соцсетях.

Роналду отреагировал на это, оставив под постом четыре смеющихся смайла.

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