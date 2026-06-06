Игрок «Спартака» Эсекьель Барко заявил, что хочет играть за другой клуб

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко сообщил, что хочет играть за аргентинский «Индепендьенте», выпускником академии которого он является. В составе этой команды Барко становился победителем Южноамериканского кубка в 2017 году.

– Говорят, что ты хочешь вернуться, но ты сам этого ещё не говорил. А в последние дни появились слухи о «Ривер Плейт», «Крузейро». Твоя идея — вернуться в Южную Америку, твоя идея — вернуться в Аргентину или твоя идея — вернуться в «Индепендьенте»?

– Я хочу играть за «Индепендьенте», это самое важное, потому что я родился здесь, я прошел здесь академию, у меня осталось здесь много прекрасных воспоминаний, мы стали чемпионами, и я хочу играть за «Индепендьенте». Такова реальность, — сказал Барко в выпуске YouTube-канала «De la Cuna al Infierno».