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«Нелепо обвинять лучшего игрока мира в проблемах «Реала». Вальдано — о Мбаппе

«Нелепо обвинять лучшего игрока мира в проблемах «Реала». Вальдано — о Мбаппе
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Бывший нападающий и тренер «Реала» Хорхе Вальдано высказался об игре форварда клуба Килиана Мбаппе.

«На мой взгляд, всё необычайно хорошо. Вокруг него есть своего рода подозрение, что он несёт ответственность за титулы, которые выиграл «ПСЖ», и за трофеи, которые не выиграл «Реал».

В обеих лигах он был лучшим бомбардиром, а в прошлом году – лучшим бомбардиром в Европе, он выполнил свою часть контракта.

Обвинять лучшего игрока мира в проблемах команды мне кажется нелепым», — приводит слова Вальдано AS.

Ранее стало известно, что Мбаппе потерял € 20 млн в рыночной стоимости по версии Transfermarkt.

Также игрок рассказал, что случится, если он впишет своё имя в историю «Реала».

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