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«Это как выиграть в лотерею дважды за жизнь». Вальдано — о появлении Ямаля после Месси

«Это как выиграть в лотерею дважды за жизнь». Вальдано — о появлении Ямаля после Месси
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Бывший нападающий и тренер «Реала» Хорхе Вальдано высоко оценил вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Барселоне» очень повезло. То, что после Месси появился Ямаль – это как выиграть в лотерею дважды за одну жизнь», – приводит слова Вальдано AS.

Накануне Ямаль был признан лучшим футболистом Примеры сезона-2025/2026.

Вингер провёл 28 матчей за каталонский клуб в прошедшем сезоне чемпионата Испании, забив 16 голов и отдав 12 результативных передач. Соглашение Ламина Ямаля с «Барселоной» действует до лета 2031 года. Сумма отступных — € 1 млрд. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 200 млн.

По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Испании первое место в турнирной таблице досрочно заняла «Барселона» — у каталонцев в 38 встречах 94 очка.

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