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«Худшее ещё впереди». Ультрас «Милана» готовят масштабный протест против владельцев клуба

«Худшее ещё впереди». Ультрас «Милана» готовят масштабный протест против владельцев клуба
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Группа активных болельщиков «Милана» выступила с заявлением, в котором обозначила свою резко негативную позицию в отношении владельцев клуба американской инвестиционной компании Red Bird Capital Partners, главой которой является Джерри Кардинале.

«Владельцы клуба не появляются на поле, пытаясь продвигать свою тошнотворную версию футбола через несколько избранных ими СМИ. Их нужно оскорблять, где бы они ни находились, чтобы донести до них мысль о том, что болельщики не потерпят такого отношения. Многие просят нас устроить масштабный протест. Мы можем вас заверить, что наши фанаты всегда давали решительный и единый отпор, когда нам нужно было что-то доказать (вспомните хотя бы прошлый год). Это будет долгое лето, и худшее ещё впереди. Мы должны проявить решительность и энтузиазм и не дать им спуску. Мы просим всех болельщиков подготовиться, потому что, когда придёт время протестовать, одних социальных сетей будет недостаточно, и мы должны быть готовы к беспрецедентному давлению. У «Милана» нет владельцев, «Милан» всегда будет принадлежать своим болельщикам. Это дело всей жизни, и мы не можем позволить этим недостойным спекулянтам превратить клуб в частное предприятие, лишённое ценностей и идентичности, разрушающее любовь, которая длится уже более 100 лет», — сказано в заявлении ультрас «Милана», которое опубликовал сайт Football Italia.

Прошлый сезон «Милан» завершил на пятом месте в турнирной таблице Серии А.

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