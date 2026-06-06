Сборная России выступила с обращением после разгромной победы над Буркина-Фасо

Пресс-служба сборной России по футболу выступила с обращением в адрес болельщиков после победы над Буркина-Фасо в товарищеском матче. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Спасибо за поддержку, самые лучшие в мире болельщики. До встречи в Калининграде!» — написано в сообщении пресс-службы сборной России в телеграм-канале.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Национальная команда Буркина-Фасо занимает 62-е место в этом списке. В Калининграде россияне сыграют со сборной Тринидада и Тобаго.