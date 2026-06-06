Барко ушёл от ответа на вопрос, перейдёт ли он в «Индепендьенте» в ближайшее время

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко ушёл от ответа на вопрос, перейдёт ли он в аргентинский «Индепендьенте» в ближайшее время. Барко — воспитанник этого клуба. Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен продлить контракт с хавбеком.

– Есть большая надежда на твоё возвращение, болельщики очень воодушевлены. Что им сказать? Это близко? Когда это может решиться? Как там обстоят дела? Что можно сказать болельщикам?

– Правда в том, что болельщики всегда проявляли ко мне очень много любви, и я всегда буду им благодарен, потому что, как я уже говорил, играть здесь, в «Индепендьенте», для меня — это нечто особенное. И, как я уже сказал, я хочу играть здесь, — сказал Барко в выпуске YouTube-канала De la Cuna al Infierno.