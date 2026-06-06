Гурцкая высказался по поводу перепалки Александра Мостового и Мурада Мусаева

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал заочную перепалку между экс-игроком «Сельты» Александром Мостовым и главным тренером «Краснодара» Мурадом Мусаевым. Мостовой неоднократно называл Мусаева нефутбольным человеком, на что специалист ответил колкостью в адрес бывшего советского игрока.

— Что думаешь про перепалку Мусаева и Мостового? Она продолжается.

— Мне не нравится, честно. Но, смотри… Ответ Мусаева? Он должен был как-то защищаться после очень хамской нападки… Мне не нравятся все эти перепалки, честно говоря. Потому что они дают очень много народу злорадствовать под этой ситуацией, понимаешь? Многие люди сидят, читают и злорадствуют.

— Так ты король перепалок!

— Ну это моя работа, понимаешь? Как будто бы Мостовой претендует на то, что он футбольный эксперт, большой футболист… Смотри. Саша Мостовой всё время пытается унизить всех, кто не играл в футбол, как он думает, на его уровне. Ну и… Мурад. Мураду неприятно, когда такие вещи про него говорят.

— Короче, ты на чьей стороне?

— На стороне Мурада, конечно, — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале Fonbet.