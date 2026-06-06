«Нам что, рыдать?» Антонио Рюдигер — о двух сезонах «Реала» без трофеев

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался о двух последних сезонах, в которых «сливочные» не завоевали крупных трофеев. Кампанию-2025/2026 мадридская команда завершила на втором месте в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Чемпионом страны стала каталонская «Барселона».

«Два сезона без трофеев — это ненормально. Но чего вы от нас хотите? Нам что, рыдать?! Нужно двигаться дальше. Что потеряно, того не вернуть», — приводит слова Рюдигера известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Рюдигер играет за «Реал» с лета 2022 года. В прошедшем сезоне защитник принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом.