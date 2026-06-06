Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нам что, рыдать?» Антонио Рюдигер — о двух сезонах «Реала» без трофеев

«Нам что, рыдать?» Антонио Рюдигер — о двух сезонах «Реала» без трофеев
Комментарии

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался о двух последних сезонах, в которых «сливочные» не завоевали крупных трофеев. Кампанию-2025/2026 мадридская команда завершила на втором месте в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Чемпионом страны стала каталонская «Барселона».

«Два сезона без трофеев — это ненормально. Но чего вы от нас хотите? Нам что, рыдать?! Нужно двигаться дальше. Что потеряно, того не вернуть», — приводит слова Рюдигера известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Рюдигер играет за «Реал» с лета 2022 года. В прошедшем сезоне защитник принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

Материалы по теме
Мбаппе рассказал, что будет, если он впишет своё имя в историю «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android