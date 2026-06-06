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Мбаппе назвал матч ЧМ-2018 в России своей лучшей игрой за сборную Франции

Мбаппе назвал матч ЧМ-2018 в России своей лучшей игрой за сборную Франции
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Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе ответил, какой свой матч в составе национальной команды он считает лучшим.

«Думаю, матч с Бельгией в полуфинале чемпионата мира 2018 года. Я не забил и не сделал ассист, но считаю, что мог отличиться три или четыре раза в тот день. Иногда случаются такие игры, но это был мой любимый матч на турнире», — приводит слова Мбаппе AS со ссылкой на YouTube-канал Sorare.

Матч полуфинала чемпионата мира 2018 года в России между сборными Франции и Бельгии закончился со счётом 1:0 в пользу «трёхцветных». Мбаппе вышел на поле с первых минут и отыграл всё время встречи.

ЧМ-2018 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2018, вторник. 21:00 МСК
Франция
Окончен
1 : 0
Бельгия
1:0 Юмтити – 51'    
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