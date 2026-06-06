«Персона спорная». Экс-президент «Реала» высказался о возможном возвращении Моуринью

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон прокомментировал возможное возвращение Жозе Моуринью на пост главного тренера.

— Моуринью вернётся. Каково ваше мнение по этому поводу?

— Я симпатизирую Моуринью как человеку. Я встречался с ним несколько раз, и он произвёл впечатление приятного и обходительного в общении человека. Однако, когда он был здесь, результаты оказались не самыми лучшими: он выиграл лишь один чемпионат, а за три года так и не вышел в финал Лиги чемпионов. Кроме того, он — персона спорная, с особым характером, который, по крайней мере раньше, провоцировал конфликты с соперниками, судьями и так далее. Но если он действительно станет решением для «Реала», сможет изменить команду и добиться успеха — тогда, пожалуйста, возвращайтесь Он будет очень рад, и я тоже был бы рад, потому что это значило бы, что клуб снова начнёт побеждать.

— Нужна ли железная рука или дипломатия в раздевалке?

— Те, кто добивался успеха в «Реале», — это тренеры, которые не пользовались кнутом и не прибегали к резким мерам. Анчелотти, дель Боске и Зидан — именно они в последнее время выигрывали Лигу чемпионов. Ключ к успеху — в убеждении. Тренер «Реала» должен уметь убедить игроков, что его решения — самые правильные. Речь не идёт о наказаниях, принуждении или жёстком контроле. Нужно показать, что у тебя есть авторитет. Уважение должно завоёвываться, а не навязываться, чтобы игроки доверяли словам и действиям тренера, — приводит слова Кальдерона A Bola.

Рамон Кальдерон занимал должность президента «Реала» с июля 2006 года до января 2009 года. Жозе Моуринью тренировал клуб с 2010 по 2013 год.