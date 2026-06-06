Армения — Казахстан: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 17:00

Сегодня, 6 июня, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Армении и Казахстана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во вторник, 9 июня, сборная Армении проведёт ещё один товарищеский матч — с командой Молдавии. Ранее, 29 марта текущего года, армяне уступили Беларуси (1:2). В группе F европейской квалификации к чемпионату мира — 2026 Армения заняла последнее место, уступив Португалии, Ирландии и Венгрии.

Казахстан также занял четвёртое место в группе J со сборными Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна. 9 июня казахстанцы сыграют с командой Венгрии.