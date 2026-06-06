«Челси» определил трёх кандидатов на замену Кукурелье — TEAMtalk

«Челси» рассматривает варианты на случай ухода из клуба правого защитника Марка Кукурельи, интерес к которому проявляют мадридские «Атлетико», «Реал», а также «Барселона». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в лондонском клубе видят потенциальную замену для 27-летнего футболиста в крайнем защитнике «Ювентуса» Андреа Камбьязо и Натаниэле Брауне из «Айнтрахта». Ещё одним вариантом является Алехандро Гримальдо из «Байера», с которым работал главный тренер английской команды Хаби Алонсо.

Подчёркивается, что «Челси» не стремится продать Кукурелью, но может сделать это в случае выгодного предложения. «Синие» оценивают потенциальный трансфер испанского игрока в € 46 млн.

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