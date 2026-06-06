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Португалия — Чили: онлайн-трансляция товарищеского матча начнется в 20:45 6 июня 2026

Португалия — Чили: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 20:45
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Сегодня, 6 июня, в рамках подготовки к финальной стадии чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Португалии и Чили. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 июня 2026, суббота. 20:45 МСК
Португалия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Португалия начнёт свой путь на ЧМ-2026 в группе K, где её соперниками станут сборные ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. В отборочной группе F португальцы заняли первое место, опередив Ирландию, Венгрию и Армению.

Сборная Чили в южноамериканской квалификации к чемпионату мира заняла 10-е место в группе из 10 команд и не вышла в финальную стадию главного турнира четырёхлетия.

Календарь чемпионата мира — 2026
Таблица групп чемпионата мира — 2026
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