Португалия — Чили: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 20:45

Сегодня, 6 июня, в рамках подготовки к финальной стадии чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Португалии и Чили. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Португалия начнёт свой путь на ЧМ-2026 в группе K, где её соперниками станут сборные ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. В отборочной группе F португальцы заняли первое место, опередив Ирландию, Венгрию и Армению.

Сборная Чили в южноамериканской квалификации к чемпионату мира заняла 10-е место в группе из 10 команд и не вышла в финальную стадию главного турнира четырёхлетия.