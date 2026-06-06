Сборная России обратилась к Ибрагимову и Данилову, дебютировавшим за национальную команду

Сборная России в телеграм-канале поздравила полузащитника молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова и защитника московского ЦСКА Кирилла Данилова, которые дебютировали за национальную команду в товарищеском матче с Буркина-Фасо (3:0).

«Два молодых таланта! Два дебюта! Амир Ибрагимов и Кирилл Данилов впервые вышли на поле за сборную и попали в топ самых молодых дебютантов. Браво, парни», — написано в сообщении сборной России.

Ибрагимов (18 лет, два месяца и три дня) стал третьим самым молодым дебютантом в истории национальной команды в XXI веке, Данилов (18 лет, 9 месяцев и 24 дня) — седьмым.

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