Сборная России обратилась к Ибрагимову и Данилову, дебютировавшим за национальную команду
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Сборная России в телеграм-канале поздравила полузащитника молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова и защитника московского ЦСКА Кирилла Данилова, которые дебютировали за национальную команду в товарищеском матче с Буркина-Фасо (3:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14' 2:0 Миранчук – 20' 3:0 Вахания – 73'
Удаления: нет / Уэдраого – 43'
«Два молодых таланта! Два дебюта! Амир Ибрагимов и Кирилл Данилов впервые вышли на поле за сборную и попали в топ самых молодых дебютантов. Браво, парни», — написано в сообщении сборной России.
Ибрагимов (18 лет, два месяца и три дня) стал третьим самым молодым дебютантом в истории национальной команды в XXI веке, Данилов (18 лет, 9 месяцев и 24 дня) — седьмым.
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