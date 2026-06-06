Хавбек «Комо» привлёк внимание клубов АПЛ и «Баварии» — Ди Марцио

Полузащитник «Комо» Мартин Батурина привлёк интерес нескольких клубов английской Премьер-лиги, а также мюнхенской «Баварии» по итогам выступлений в сезоне-2025/2026 в Серии А. Об этом сообщает журналист и инсайдер Джанлука Ди Марцио в соцсети.

По информации источника, два представителя АПЛ рассматривают возможность трансфера футболиста и готовы предложить за него сумму в диапазоне € 50-55 млн. Представители «Баварии» также проявили интерес и провели предварительные консультации по вопросу возможного приобретения.

Руководство «Комо» заявило, что не намерено отпускать игрока за сумму ниже € 80 млн. Такая позиция обусловлена значимостью Батурины в составе команды, где он регулярно выходит в основе и участвует в ключевых матчах.

Мартин Батурина перешёл в «Комо» 1 июля 2025 года из загребского «Динамо», контракт рассчитан до июня 2030 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн.